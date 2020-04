Coronavírus: Prefeitura de Lagoa Santa determina que moradores utilizem máscara nas ruas

Prefeitura de Lagoa Santa recomenda que cidadãos utilizem máscara de pano (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) decreto publicado pela Prefeitura de Lagoa Santa, na Grande Belo Horizonte, que determina o uso de máscara por parte dos moradores da cidade, em função da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Haverá fiscalização por parte do Executivo municipal, sobretudo em estabelecimentos comerciais. Entrou em vigor, nesta sexta-feira (10), umpublicado pela, na Grande Belo Horizonte, que determina opor parte dos moradores da cidade, em função da pandemia do novo. Haverápor parte do Executivo municipal, sobretudo em estabelecimentos comerciais.





De acordo com o decreto, qualquer pessoa que sair de casa terá que utilizar o item, seja em ambientes comerciais, dentro de transporte coletivo e individual, entre outros. A portaria também é estendida aos comerciantes, servidores públicos, prestadores de serviços.





SAIBA MAIS 21:41 - 03/04/2020 Lagoa Santa altera medidas, e Prefeitura de BH desiste de barrar ônibus do município vizinho

16:12 - 02/04/2020 Kalil vai barrar ônibus de Lagoa Santa a partir de segunda por quebra de quarentena

16:44 - 25/03/2020 Supermercado de Lagoa Santa restringe entrada de idosos e gestantes barrar a entrada de quem não estiver usando máscara. A Prefeitura informou no decreto que haverá fiscalização. Caso algum comércio, prestador de serviço ou qualquer outra pessoa jurídica que for flagrado descumprindo a medida, uma notificação será feita e a situação terá que ser regularizada em 24 horas, com risco de multa, suspensão do alvará sanitário e de funcionamento, bem como a interdição temporária do local. Estabelecimentos também devemde quem não estiver usando máscara. A Prefeitura informou no decreto que haverá fiscalização. Caso algum comércio, prestador de serviço ou qualquer outra pessoa jurídica que for flagrado descumprindo a medida, umaserá feita e a situação terá que ser, com risco de multa, suspensão do alvará sanitário e de funcionamento, bem como a interdição temporária do local.





Pessoas que estiverem fora de casa sem máscara também estarão sujeitas a penalidades descritas no Código Municipal de Saúde.





A medida não se aplica aos servidores da saúde, que seguem regulamentação própria. Entretanto, a Prefeitura alerta que máscaras cirúrgicas dos modelos N95 e PFF2 devem ser prioritariamente destinadas aos profissionais de centros médicos. Para os cidadãos comuns, o Executivo municipal indica a utilização de máscaras de pano, recomendando, ainda, que cada pessoa tem que ter três itens.

‘Festança’

Na primeira semana de abril, Lagoa Santa ‘entrou no radar’ de Belo Horizonte após o prefeito do município da Grande BH, Rogério Avelar, ter flexibilizado as medidas de isolamento. Como ‘resposta’, Alexandre Kalil, chefe do Executivo da capital, chegou a proibir a entrada de ônibus na cidade, afirmando que estava tendo ‘festança’ em Lagoa Santa.





“Conversei com o governador hoje, e disse: ‘com os hospitais que estamos fazendo, você no Expominas e eu no Mineirão, não dá para atender a festança que está sendo feita em Lagoa Santa. Não venham contaminar quem não quer ser contaminado. Hoje vai ser publicado um decreto e, a partir de segunda-feira, haverá uma barreira que não é sanitária e ônibus não entrará em Belo Horizonte”, disse Kalil, em entrevista ao Alterosa Alerta, da TV Alterosa.





No entanto, a medida foi suspensa após o prefeito de Lagoa Santa alterar a flexibilização do isolamento.