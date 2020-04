Infectologista confirma que hidroxicloroquina está em uso em hospitais de BH

Afirmação foi feita durante coletiva na tarde desta quinta-feira, na sede da Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

Alguns hospitais de Belo Horizonte já estão utilizando a hidroxicloroquina como forma de tentar amenizar os efeitos do coronavírus em pacientes internados. A informação foi anunciada pelo infectologista e integrante do Comitê de Combate à Pandemia de Coronavírus, Carlos Starling.









“Em alguns hospitais sim, com o uso compassionado; ou seja, em pacientes com casos moderados a graves. Isso é avaliado de hospital a hospital”, explicou.





Starling destacou que cientistas ainda não confirmaram se o remédio é o mais indicado para o combate ao vírus. “Há uma liberalidade para o uso dessa droga, apesar da literatura ainda não ser muito clara em relação à eficácia. As revisões sistemáticas de literatura que tem sido feita em relação à droga mostram ainda muita fragilidade nos estudos que estão disponíveis”, ressaltou.





Mas não descartou uma possível chance de o remédio obter êxito no combate à COVID-19: “Alguns pontos desses estudos mostram resultados interessantes e que apontam para uma efetividade. Entretanto, em ciência a gente tem que trabalhar com evidências maiores e não podemos esquecer que se trata de uma droga que pode ter, inclsuvie, efeitos colaterais revertérios.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Alves