''O risco de acontecer em BH o que aconteceu com Milão é muito grande'', diz infectologista

O infectologista Carlos Starling defendeu as medidas restritivas para evitar mortes na capital (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Belo Horizonte tem 80% dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) ocupados. Além disso, a capital mineira tem 21 pessoas internadas e diagnosticadas com COVID-19 e outras 126 aguardando internação em enfermaria. Os dados foram repassados pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, na tarde desta quinta-feira (9/4). BH tem 10,1 mil leitos hospitalares, sendo cerca de 6 mil do Sistema Único de Saúde (SUS).









O infectologista e integrante do Comitê de Combate à Pandemia de Coronavírus da Prefeitura de Belo Horizonte, Carlos Starling, reforçou a necessidade de a população se reter dentro de casa nos próximos dias. “Estamos com a epidemia em andamento em Belo Horizonte. Não podemos, em hipótese nenhuma, acabar com o isolamento”, ressaltou.



Para não virar outra Milão

O médico ainda frisou que, caso haja uma quebra da determinação de isolamento, a capital mineira corre o risco de sofrer que nem Milão, cidade italiana que ignorou o isolamento no início da pandemia e hoje é uma das mais afetadas pelo vírus. “O risco de acontecer o que aconteceu com Milão aqui é muito grande, nós não queremos que isso aconteça aqui com a gente”.





O infectologista garantiu que, se não fosse o isolamento em prática na capital, BH já teria registrado mais 2 mil internações e mais 60 mortes.