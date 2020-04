Caratinga e Bom Jesus do Galho receberão respiradores após determinação da Justiça do Trabalho

(foto: Divulgação/Prefeitura de Caratinga)









A Justiça já contabilizou nove respiradores no IMS, enquanto a Polícia Militar de Minas Gerais informou ter outros 12 no local. Representantes do Instituto, de Caratinga, de Bom Jesus do Galho e da Polícia Militar participarão da diligência. Uma empresa também foi contratada para elaborar um laudo sobre as condições dos bens. Um técnico em radiologia de Bom Jesus do Galho também auxiliará neste serviço.





Pelo acordo, os equipamentos que não estiverem em condições imediatas de uso serão recebidos em depósito pelo representante da Polícia. Dois respiradores ficarão sob depósito de Bom Jesus do Galho. Os demais ficarão sob depósito conjunto ou outro destino que deverá ser certificado pelo oficial de justiça, pelo secretário regional de Saúde e pela secretária municipal de Saúde de Caratinga.





As cidades de Caratinga e Bom Jesus do Galho, no Vale do Aço, receberão respiradores para ajudar no combate ao coronavírus (COVID-19) O repasse será feito após acordo homologado pela Justiça do Trabalho de Caratinga e o Instituto Mineiro de Saúde (IMS).