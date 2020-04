Vídeo: saiba quais cuidados especiais para máscaras de pano

Mineiros improvisam máscaras de pano para evitar o contato com o coronavírus (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) novo coronavírus e a quem faz parte do grupo de risco da doença. Depois que o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, indicou a recomendação do uso de máscaras aos que forem sair de casa, a mudança de comportamento das pessoas já transformou o cenário nas ruas de Belo Horizonte. Antes, essa indicação era somente para profissionais da área da saúde, pessoas infectadas com oe a quem faz parte do grupo de risco da doença.





Estado de Minas constatou a variação de modelos. Com essa sinalização, brasileiros estão se protegendo da forma que podem. Há máscaras de todas as cores e estampas, com pano multiúso de cozinha e gostos variados, para tentar bloquear o vírus. Nas ruas, oconstatou a variação de modelos.









O entregador Rafael Castro, que viu o ritmo de trabalho aumentar muito durante a pandemia, adquiriu a máscara de pano no Bairro Vale do Jatobá, no Barreiro, onde ele mora. "Eu queria um preta, pois suja muito andando de moto, mas ainda não consegui. Comprei a que estou usando e encomendei mais uma".





A criatividade continua sendo a marca registrada dos brasileiros: a vendedora Magnólia Aguiar é a prova disso. Depois de ver as dicas na internet, ela confeccionou uma máscara com pano multiúso de cozinha e duas buchas de cabelo: "A empresa onde trabalho forneceu a máscara descartável, mas está faltando no mercado e, então, resolvi fazer a minha. Demorou cinco minutos para ficar pronta".





Recomendações do Ministério da Saúde

O órgão nacional incentivou o uso de máscaras de pano, mas lançou recomendações. Confira:



É necessário que a máscara seja de uso individual

Uma mesma máscara só deve ser usada durante duas horas. Depois desse tempo é necessário trocar.

Como barreira física contra o vírus, é necessário que a máscara tenha duas camadas de pano

É importante que ela tenha elásticos para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca, protegendo a boca e o nariz. Estamos trabalhando para regularizar a disponibilização de máscaras de proteção. No entanto, todos %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 podem ajudar. Assista ao vídeo e saiba como! pic.twitter.com/5Ss4H56vmP %u2014 Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 5, 2020