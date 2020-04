Instituto Votorantim oferecerá assessoria remota de combate ao coronavírus

Assessoria será fornecida de maneira remota por quatros meses (foto: Pixabay/Reprodução) coronavírus, o Instituto Votorantim lançou edital que seleciona municípios com alto risco epidemiológico para receberem assessoria técnica e especializada dirigida a equipes de saúde e prefeituras no enfrentamento da pandemia. O edital Municípios Contra o Coronavírus elegerá até 20 cidades para participarem do programa de capacitação em gestão para o combate à COVID-19. Diante da crise do novo, olançou edital quemunicípios compara recebereme especializada dirigida a equipes de saúde e prefeituras noda. O editalelegerá atéparado programa deem gestão para o combate à





O instituto ainda informa que critérios de priorização para inscrições serão utilizados com base na porcentagem de população com mais de 60 anos, grupo de risco do coronavírus, cobertura da vigilância sanitária, dependência do sistema público, leitos hospitalares e quantidade de profissionais de saúde.





A assessoria será fornecida aos municípios de maneira remota por quatros meses, com possibilidade de prorrogação, caso necessário. Especialistas da área técnica e de saúde apoiarão as prefeituras e equipes de saúde na criação de um comitê gestor do município e na construção de um plano de ação com soluções para o enfrentamento do coronavírus.





As inscrições podem ser feitas até o sexta-feira (10) e a divulgação dos municípios selecionadas será feita em 14 de abril. O processo de capacitação começa já no dia 16 deste mês.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta