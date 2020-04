Alunos da rede municipal de Nova Lima recebem kits de merenda escolar nesta quinta

Sem aulas desde o mês passado, alunos da rede municipal terão alimentação em casa (foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação)

Mais de nove mil famílias com filhos matriculados na rede municipal de Nova Lima começam a retirar na quinta-feira os kits de merenda escolar, distribuídos pela prefeitura. Enquanto as aulas nas escolas estiverem suspensas, a administração vai oferecer a alimentação aos alunos nesse período de isolamento social por causa do coronavírus. A população terá acesso às cestas sempre na primeira semana de cada mês.





A prefeitura fará a distribuição dos suprimentos de uma forma que evite a aglomeração de pais e crianças na porta das escolas. Alunos do projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Escola Estadual George Chalmers também serão incluídos no projeto. Cada família poderá retirar a cesta na unidade que o filho estuda, de acordo com horário já determinado no site novalima.mg.gov.br. Os profissionais envolvidos na entrega passaram por orientação para seguirem medidas de segurança, como uso de máscaras e álcool em gel e determinar uma distância de pelo menos um metro nas filas.





No caso das famílias que possuem crianças matriculadas em diferentes escolas, a retirada deve ser feita na unidade onde o filho mais velho está matriculado. Famílias que têm até dois filhos recebem um kit, e aquelas que possuem mais de duas crianças matriculadas têm direito a dois kits. De acordo com a prefeitura, a cesta inclui suprimentos como arroz, açúcar, biscoitos, café, fubá, leite, macarrão, óleo, sardinha e um pente de ovos.





O prefeito Vitor Penido acredita que as cestas vão proporcionar às famílias uma alimentação adequada nesse período de pandemia no mundo. “Nesse momento de crise, todo auxílio é importante. Como as escolas estão sem aulas, com cantinas fechadas, o kit de merenda escolar vem como forma de proteger a todos, principalmente os servidores com mais de 60 anos”.





As aulas nas escolas municipais da cidade estão paralisadas desde 18 de março, seguindo a determinação do decreto estadual emitido pelo governador Romeu Zema (Novo) para frear a transmissão do Covid-19. Em Nova Lima, segundo último balanço da secretaria estadual de saúde, 37 pessoas já contraíram a doença, num total de 602 casos notificados. A prefeitura ainda investiga outros 413 casos que não teve conclusões das autoridades de saúde.