Pais de alunos da rede municipal de BH já podem conferir onde retirar cestas básicas

Nesta terça, cesta estudante começa a ser distribuída em 121 lojas para 142 mil famílias (foto: Divulgação/Prefeitura de Belo Horizonte)

A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou, nesta segunda-feira, a consulta para retirada da cesta estudante. Pais e responsáveis por alunos da rede municipal de ensino e creches parceiras devem se informar do local, data e horário para o recebimento do benefício através do site da PBH (família tem direito a uma cesta básica. iniciou, nesta segunda-feira, a consulta parapordae creches parceiras devem se informar do local, data e horário para o recebimento do benefício através do clique aqui ). Cadatem





matrícula do estudante. Se responder por mais de uma criança, a pessoa precisa informar somente a data de nascimento do aluno mais novo. A família só poderá retirar a cesta básica após o acesso na plataforma online. A retirada na loja requer apresentação de RG com CPF (ou um documento oficial com foto e CPF) e assinatura de recibo.

As cestas começam a ser repassadas nesta terça-feira, de acordo com dias e locais definidos para cada responsável legal. A prefeitura estima que a distribuição para 142 mil famílias seja concluída em oito dias. São 121 lojas cadastradas para a entrega do benefício.

A cesta estudante foi idealizada pela prefeitura para ajudar as famílias no período em que as aulas do ensino municipal estiverem suspensas por conta do isolamento social devido à pandemia do coronavírus, causador da COVID-19. O Executivo municipal garantiu caráter mensal da medida. Em Belo Horizonte, há 143 pessoas com a doença, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesse domingo.