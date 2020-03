Entrega de kits a moradores de rua tem roupa especial e escolta da PM em BH

Voluntários se protegeram para fazer doações no Centro de Belo Horizonte (foto: Fred Bottrel/EM. D. A. Press)

Pessoas com corpos e rostos completamente cobertos por roupas protetoras entregaram sacolas a pessoas em situação de rua, no começo da noite deste domingo, no Centro de Belo Horizonte. O trabalho foi acompanhado por profissionais da Polícia Militar. Próximo à rua da Bahia, um grupo de cinco homens que passam as noites nos arredores do Edifício Sulacap e do Viaduto Santa Tereza receberam as doações.





Além de, foram entregues produtos de. A ação foi realizada pelada Arquidiocese de Belo Horizonte e por outros grupos de voluntários.



Quando o grupo estava pronto para se desmobilizar e seguir em direção a outro ponto do Centro, já fechando o porta-malas, ouviram-se gritos que vinham da esquina da Bahia com Tamóios. Eram outros dois homens em situação de rua, que se aproximaram para receber também as doações. Depois disso, policiais entraram nas viaturas e os homens de roupa branca em seu carro. E seguiram caminho.

Grupos envolvidos

Como ajudar?

Segundo Claudelice Rodrigues, da Pastoral de Rua, só neste domingo foram distribuídos cerca degarrafas deno Centro.Na Praça da Estação, foram entregues, aproximadamentepelos grupose pelas irmãs da. Além do trabalho dos voluntários, as pessoas em situação de rua receberam também marmitas doadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quem quiser ajudar com doações ou com trabalho voluntário deve entrar em contato com a Pastoral de Rua, pelo telefone 3428-8366 ou pelo e-mail pastoralrua@yahoo.com.br.