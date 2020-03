Secretaria da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes é arrombada

Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, mais conhecida como Igreja de Lourdes (foto: Maria Tereza Correia/EM/D.A Press) Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi arrombada na madrugada dessa sexta-feira. Segundo o padre Gedeão Maia, pároco da Igreja de Lourdes, os ladrões invadiram também um brechó da paróquia, mas não encontraram nada de valor.



A secretaria da, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foina madrugada dessa sexta-feira. Segundo o padre Gedeão Maia, pároco da Igreja de Lourdes, os ladrões invadiram também um brechó da paróquia, mas não encontraram nada de valor.

SAIBA MAIS 20:43 - 28/03/2020 Idosa chora ao acompanhar missa na internet pela primeira vez; veja vídeo

14:40 - 29/03/2020 Dupla rouba bar e paga motorista de app com uísque e cigarro

15:52 - 29/03/2020 Coronavírus: artesãos buscam alternativa em 2º domingo sem feira em BH lanchonete que funciona no terreno da igreja também foi arrombada. Lá os ladrões chegaram a quebrar e subtrair mercadorias. Segundo o padre, ainda não foi possível estimar o valor do prejuízo no estabelecimento. Ele afirmou, também, que desconfia que o autor da invasão seja alguém que conhece bem o local.



“Arrombaram a porta da secretaria. Nós temos aqui um brechó da paróquia, onde também entraram. Não tive tempo ainda para verificar, mas não levaram nada de valor. Acredito até que foi uma pessoa que conhece aqui. Entraram, espalharam as coisas, não acharam dinheiro ou outra coisa de valor. Na lanchonete fizeram um estrago maior. Quebraram e levaram coisas. Talvez pelo fato de estar todo mundo recolhido em casa, aproveitam a oportunidade”, disse o padre Gedeão. que funciona no terreno da igreja também foi arrombada. Lá os ladrões chegaram a quebrar e subtrair mercadorias. Segundo o padre, ainda não foi possível estimar o valor do prejuízo no estabelecimento. Ele afirmou, também, que desconfia que o autor da invasão seja alguém quebem o local.“Arrombaram a porta da secretaria. Nós temos aqui um brechó da paróquia, onde também entraram. Não tive tempo ainda para verificar, mas não levaram nada de valor.. Entraram, espalharam as coisas, não acharam dinheiro ou outra coisa de valor. Na lanchonete fizeram um estrago maior. Quebraram e levaram coisas. Talvez pelo fato de estar todo mundo recolhido em casa, aproveitam a oportunidade”, disse o padre Gedeão.



Na madrugada deste domingo, o Barbazul, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi arrombado. Os ladrões furtaram três aparelhos de tv, além de outras mercadorias. Eles fugiram em um carro de aplicativo e pagaram o motorista com uma garrafa de uísque e um maço de cigarros que haviam acabado de roubar.





Funcionamento da igreja na quarentena

As celebrações abertas ao público estão suspensas nas igrejas de Belo Horizonte, para evitar aglomerações e tentar conter a pandemia de coronavírus. Segundo o padre Gedeão, neste período as missas estão sendo transmitidas pela internet.





“Estamos mantendo a igreja fechada, conforme orientação da arquidiocese, para evitar que as pessoas venham e se reúnam em grupo. Tive que dispensar os funcionários. As celebrações que estamos tendo são transmitidas pelo Facebook. E assim, vamos tentando manter as pessoas na fé, unidas, com os meios que a gente tem disponíveis”, afirmou o sacerdote.