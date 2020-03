Dupla rouba bar e paga motorista de app com uísque e cigarro

O bar fica na Avenida Getúlio Vargas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

Um bar localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi arrombado na madrugada deste domingo (29/03). Os criminosos roubaram três televisões, bebidas, chocolates, cigarros e pagaram o motorista de aplicativo com parte dos produtos.









De acordo com o comerciante, os ladrões usaram um aplicativo de transporte para levar o material roubado e pagaram o motorista com uma garrafa de uísque e um maço de cigarro.





polícia. "Ele (motorista) largou os dois no Bairro Santa Efigênia, próximo à Vila Cafezal. Ele foi conivente com a ação", disse o dono do Barbazul, conhecido pelos clientes como Marcinho. A dupla não foi encontrada pela PM.



Criminosos tentaram abrir o cofre, mas não tiveram sucesso. Dupla fugiu e não foi localizada (foto: José Márcio/Divulgação)





Os criminosos chegaram a tentar arrombar o cofre, mas não conseguiram abrir. Mesmo assim, Marcinho disse que não havia dinheiro no local. Ele avalia um possível prejuízo em torno de R$ 20 mil. "A gente tem seguro, agora é ver se vai cobrir, né?", lamentou o comerciante, que acompanha queda no orçamento desde o início do isolamento social. "Já estava de coração apertado, agora mais que nunca", desabafou.