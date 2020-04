Prefeitura de BH vai entregar mais 240 mil cestas básicas e 57 mil kits de higiene; veja detalhes

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Pessoas em vulnerabilidade social terão direitos a resgatar cestas básicas e kits de higiene em supermercados de Belo Horizonte a partir desta quinta-feira (9). No total, a prefeitura informa que serão distribuídas 240 mil cestas básicas e 57 mil kits de higiene.

A consulta de quem tem direito ao benefício deverá ser feita pela internet, por meio do portal da prefeitura (clique aqui para acessar) a partir desta terça-feira (7).

No site, a pessoa – usando odo responsável pelo cadastro ou licenciamento de atividade informal – saberá onde resgatar os alimentos e produtos, conforme escala definida pela prefeitura.

É imprescindível que a população consulte o site para saber onde deve resgatar o auxílio, já que os supermercados não têm acesso ao cadastro.

As entregas vão acontecer em duas etapas. As mais de 90 mil pessoas já receberam a “Cesta Estudante”, por serem responsáveis legais por aluno matriculado na rede municipal de ensino e creches conveniadas, não terão acesso a essa cesta básica desta vez.

Na primeira fase de entregas, poderão resgatar a cesta básica os seguintes grupos de pessoas: famílias inscritas no CadÚnico, com renda per capta familiar de até ½ salário mínimo; catadores; agricultores urbanos; e famílias do Programa Bolsa Moradia.

O mesmo vale para trabalhadores licenciados nos shoppings populares, camelôs com deficiência licenciados, lavadores de carro, engraxates, e ambulantes com veículo de tração humana licenciados.

Ainda na primeira fase, moradores de vilas, favelas e ocupações urbanas inscritas no CadÚnico poderão resgatar não só a cesta básica, mas também o kit de higiene.

A primeira etapa compreende aproximadamente 100 mil famílias.

Segunda etapa

A partir do dia 11 de abril, pessoas do segundo grupo beneficiado poderão consultar o site da prefeitura (clique aqui para acessar).

Fazem parte desse contingente moradores de vilas, favelas e ocupações urbanas que não estavam em cadastros anteriores, mas estão no Sistema SUS; estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA); pessoas com medidas protetivas; e moradores de comunidades tradicionais, como quilombos urbanos.

A retirada dessa parcela da população, cerca de 140 mil famílias, começa no dia 13. Essas pessoas só têm direito à cesta básica.

O que preciso para resgatar?

No supermercado, o cadastrado deverá apresentar um documento oficial de identificação pessoal com foto, contendo número de CPF, ou documento oficial com foto acompanhado do CPF.

Em situações excepcionais, caso o responsável pelo CPF identificado no cadastro esteja impossibilitado de retirar os produtos, outra pessoa poderá retirar desde que apresente procuração simples (não sendo necessária a autenticação em cartório), os documentos originais do beneficiário e os seus respectivos documentos.

O que vem na cesta e no kit?

De acordo com a prefeitura, o kit higiene será composto de 19 itens, sendo oito sabonetes corporais, dois litros de cloro concentrado para diluição e 10 sabões em barra multiuso.

O auxílio está previsto para os meses de abril, maio e junho, podendo haver alteração conforme a dinâmica da pandemia do novo coronavírus na capital.

Já a cesta conta com 12 itens: arroz, açúcar cristal, feijão carioca, fubá de milho, macarrão parafuso, macarrão espaguete, sal refinado, óleo de soja, farinha de mandioca, leite em pó, extrato de tomate e sardinha.