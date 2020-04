Rede pública de saúde de Minas receberá 30 mil unidades de álcool em gel da Ambev

Cervejaria começou a produzir álcool em gel devido à pandemia do novo coronavírus (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Cervejaria Ambev anunciou que doará milhares de unidades de álcool em gel para todas as 27 Secretarias de Estado de Saúde do Brasil. Somente Minas Gerais poderá contar com 30 mil desses itens. De acordo com a empresa, o produto “será distribuído pelas secretarias aos municípios de cada estado de acordo com as necessidades locais”. anunciou que doará milhares de unidades de álcool em gel para todas as. Somentepoderá contar comdesses itens. De acordo com a empresa, o produto “será distribuído pelas secretarias aos municípios de cada estado de acordo com as necessidades locais”.









Empresas parceiras da Ambev fazem esse trabalho em Cotia e Vinhedo, cidades de São Paulo. Fábricas em Jaguariúna, também no território paulista, e em Piraí, no Rio de Janeiro, ajudarão no processo, desde a extração do álcool que chega da produção da cerveja ao envase do álcool em gel.





COVID-19 em Minas





Segundo o mais recente boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã desta segunda-feira, nove pessoas morreram por coronavírus no território. Outras 525 estão infectadas, enquanto 47.715 casos são investigados. A pasta também apura a morte de 119 pessoas devido à COVID-19.