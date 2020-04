Homem é preso após arrombar e tentar furtar a Basílica de Lourdes

Basílica de Lourdes foi alvo de um homem na noite deste sábado (4) (foto: Maria Tereza Correia/EM/D.A Press) Polícia Militar (PM) prendeu, na noite deste sábado (4), um homem suspeito de arrombar e tentar furtar a Basílica de Lourdes, na Rua da Bahia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ao entrar na Igreja, os alarmes tocaram e o indivíduo empreendeu fuga, sendo capturado em seguida. prendeu, na noite deste sábado (4), um homem suspeito de arrombar e tentar furtar a, na Rua da Bahia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ao entrar na Igreja, os alarmes tocaram e o indivíduo empreendeu fuga, sendoem seguida.









À polícia, o indivíduo contou que foi coagido por outras pessoas a praticar o crime, mas não soube informar quem eram os citados.





De acordo com a PM, o homem também é autor de vários delitos do tipo na Região Central. Na última quinta-feira (2), por exemplo, ele teria arrombado um salão de beleza na Rua Timbiras, se aproveitando do baixo momento na capital mineira por causa da quarentena.