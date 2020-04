Funed habilita 19 laboratórios em Minas para teste da COVID-19

(foto: Túlio Santos/EM/DA Press)

A Fundação Ezequiel Dias (Funed) anunciou a habilitação de 19 laboratórios aptos para realizar testes de identificação do novo coronavírus em Minas Gerais. A expectativa da fundação é que 1800 amostras sejam processadas por dia com a ampliação da rede de exames no estado.





Os exames poderão ser feitos a partir desta quinta-feira (2) em Viçosa e Rio Paranaíba, pela Universidade Federal de Viçosa (UFV); em Diamantina, pela Universade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM); em Montes Claros, pela Unimontes; em Ipatinga, pelo Hospital Márcio Cunha, da Fundação São Francisco Xavier; em Sete Lagoas, pelo Laboratório Santa Lúcia; em Lagoa Santa, pelo Loci Genética Laboratorial e em Pedro Leopoldo, pelo Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária (Mapa).





Belo Horizonte, além da Funed, os exames também serão realizados pelos laboratórios da Fundação Hemominas, da FioCruz Minas, da São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica e do Simile Instituto de Imunologia Aplicada. Em, além da Funed, os exames também serão realizados pelos laboratórios dada, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) , doe do

Todos os exames serão realizados a partir do método da Organização Mundial de Saúde (OMS), que identifica, na amostra, o material genético do vírus.





Os laboratórios foram habilitados em dois grupos: parceiros e colaboradores. “Os parceiros trabalharão de forma integrada com os laboratórios da Fundação, com fluxo contínuo de insumos, reagentes, equipamentos, processos e de profissionais, ou seja, serão como uma extensão da própria Funed”, explicou a diretora do Laboratório Central de Saúde Pública da fundação. Já os colaboradores terão mais autonomia e serão responsáveis por todas as etapas do teste, desde a amostra até a liberação do resultado.