Valor adicional no Bolsa Família e água com alho para imunidade: fake news sobre coronavírus

Em redes sociais e grupos de Whatsapp circula a informação de que pessoas cadastradas no Bolsa Família vão receber R$ 470 para a compra de materiais de limpeza e higiene devido à pandemia do coronavírus. No entanto, a notícia é falsa, conforme divulgou o Ministério da Cidadania, pasta do Governo Federal responsável pelo programa.





Segundo o Ministério da Cidadania, a única alteração no Bolsa Família em relação ao coronavírus é a inclusão de 1,2 milhão de beneficiários no programa como medida para amenizar os impactos da pandemia no país.





O Ministério da Cidadania ainda ressaltou que medidas relacionadas ao programa são anunciadas no site e nas páginas oficiais da pasta.





Medicações alternativas

Também foram divulgadas fake news na internet sobre medicamentos e formas alternativas para prevenção e cura do coronavírus. Entre as notícias inverídicas estão: gargarejo com água morna, vinagre e sal para eliminar o vírus; beber tigela de água com alho recém-fervida para ficar imune à infecção; comer abacate e até o usar cocaína. Também foram divulgadasna internet sobre medicamentos e formas alternativas parado coronavírus. Entre as notícias inverídicas estão: gargarejo com água morna, vinagre e sal para eliminar o vírus; beber tigela de água com alho recém-fervida para ficar imune à infecção; comer abacate e até o usar cocaína.





O Ministério da Saúde criou um site para desmascarar notícias falsas que são divulgadasnas pela internet. A pasta ainda esclareceu que não há remédios, substâncias, vacinas ou alimentos específicos para o combate ao coronavírus. Existem medicamentos que aliviam os sintomas de pessoas que já contaminadas.





Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que o alho detém vitaminas antimicrobianas, mas não há evidências de que o alimento aja contra o coronavírus.