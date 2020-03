Transmissão, isolamento, tratamento, cuidados e animais de estimação: esclareça dúvidas sobre coronavírus

Equipe de prevenção higieniza metrô no Rio de Janeiro; pessoas devem ter cuidados ao usar transporte público (foto: Carl DE SOUZA / AFP)

Com sintomas parecidos aos de resfriado e gripe, o novo coronavírus (Covid-19) ainda gera dúvidas nas pessoas sobre como ocorre a disseminação da doença e de como são as melhores formas de prevenção. De acordo com recomendações dos principais órgãos de saúde, o Estado de Minas esclarece algumas dúvidas sobre a pandemia que já chegou ao Brasil.





Pessoas que não estiveram em locais com casos de Covid-19 se infectam por contato com outro paciente contaminado, que contraiu o vírus fora do país.





Transmissão sustentada ou comunitária

A transmissão ocorre entre a própria população. Alguém infectado que não esteve em regiões com registro da doença propaga o vírus a outra pessoa, que também não deixou o país.





Isolamento domiciliar





Isolamento domiciliar é indicado para pessoas com suspeita de contaminação ou em casos confirmados que não são classificados como graves. Também é recomendado a pessoas sem sintomas, mas que tiveram contato com alguém diagnosticado com o vírus.





Produtos de limpeza matam o coronavírus?





Produtos de limpeza, como desinfetantes, além de álcool 70% e água sanitária. A limpeza de ambientes com água e sabão também é recomendada.

Como é feito o tratamento?





O tratamento é somente para o alívio dos sintomas, com uso de medicamentos antitérmicos e analgésicos para febre e dor. O Ministério da Saúde também indica repouso e consumo de bastante água.





Precaução para quem usa transporte público





Após segurar em barras de apoio de ônibus, trens ou metrôs, a pessoa deve higienizar as mãos. O álcool em gel é um bom aliado. Se possível, evite o transporte público em horários de pico. A Organização Mundial de Saúde também recomenda que a pessoa cubra a tosse com a parte de dentro do cotovelo e mantenha distância mínima de 1 metro de passageiros que estejam espirrando ou tossindo.

Animais de estimação transmitem o novo coronavírus?





A propagação do Covid-19 resulta apenas da transmissão entre seres humanos, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal. A entidade ressalta que não há evidências que bichos animais possam ser infectados ou transmitir o vírus.





Principais grupos de risco