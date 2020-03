Clubes de BH paralisam atividades e se mobilizam para o combate ao coronavírus

(foto: Divulgação/Minas Tênis Clube) Os cubes sociais e esportivos de Belo Horizonte e do interior se uniram, através da Federação dos Clubes de Minas Gerais (Fecemg), para tomarem, em conjunto, medidas preventivas com relação ao Coronavírus (COVI-19). Uma reunião foi convocada para a noite desta terça-feira, a partir de 19h, no Minas Tênis Clube.



O Minas foi ainda mais longe. Fechou seu teatro, cancelando shows e peças teatrais. Além disso, festas e acontecimentos sociais, que gerariam aglomerações, para os sócios, foram todos cancelados. Duas modalidades esportivas foram afetadas, o judô e o karatê, que têm a sua prática interrompida, por haver contato físico entre atletas. Os judocas competidores seguem trabalhando na parte física.



Ontem à noite, segunda-feira, foi a vez do Olympico Club, tradicional clube do Bairro Serra, em BH, anunciar uma série de medidas. A primeira delas, a colocação de frascos de álcool gel em diversos pontos do clube a começar pela portaria. Na chegada, o sócio recebe a recomendação de se desinfetar. Na secretaria do clube, apenas duas pessoas por vez. Todas as atividades esportivas foram suspensas, tanto de sócios quanto de atletas.



Alguns dos locais de lazer do clube também foram fechados: saunas, salas de baralho e sinuca, salão de festas, espaço gourmet, academia de ginástica, fisioterapia de atletas, sala de pedagogia de atletas. Eventos de shows e festas também foram cancelados. As piscinas e o Parque Aquático seguem liberados, assim como vestiários. Somente será permitida a frequência em áreas abertas. Não é mais permitido, mais, ao sócio, levar convidados.



O clube faz ainda um serviço, de envio de email aos associados com recomendações. Entre elas, uma que chama a atenção: Se você retornou de viagem ao exterior, ou eventualmente, apresente sintomas de gripe/resfriado, deve observar o período de 14 dias em casa, antes de retornar ao clube.



O Mackenzie adotou como primeiras medidas a suspensão dos treinamentos de todas as suas equipes esportivas, de vôlei, basquete futebol de salão e natação. Além disso, frascos de álcool-gel foram espalhados nas dependências do clube.