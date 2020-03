Coronavírus: trânsito em BH fica com 'cara de sábado' na manhã desta terça-feira

Avenida Afonso Pena com movimentação tranquila no trânsito (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O trânsito em Belo Horizonte teve movimentação incomum na manhã desta terça-feira. Motoristas que passaram pelas principais vias da capital notaram um 'clima de sábado' no tráfego. Com a suspensão de aulas em instituições de ensino e a adesão das pessoas ao home office como medidas preventivas à pandemia de coronavírus (Covid-19), o fluxo de veículos teve uma grande redução, ainda não contabilizada pela BHTrans. emteve movimentação incomum naque passaram pelasdanotaram um 'clima de sábado' noe a adesão das pessoas aocomo medidas preventivas à), o fluxo de veículos teve uma grande redução, ainda não contabilizada pela





De acordo com a BHTrans, ainda não é possível representar numericamente à queda no trânsito, pois seria necessária uma análise completa da movimentação em pontos importantes de entrada e saída da cidade, além de ruas e avenidas. A entidade considera a diminuição de veículos BH demonstração de conscientização da população em relação aos riscos do coronavírus.





Mesmo sem notificações de acidentes graves na manhã desta terça, a BHTrans reforçou que motoristas devem manter a atenção e o respeito às regras de trânsito para que o tráfego continue fluindo tranquilamente.