Novo coronavírus força Minas Tênis Clube a cancelar eventos e treinamentos

(foto: Divulgação/Minas Tênis Cllube)



Depois de uma reunião da diretoria, em caráter de urgência, ainda noite de sábado (14), o Minas Tênis Clube anunciou uma série de medidas de prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), que poderiam afetar seus associados. Eventos internos do clube, que estavam programados, foram cancelados.





O mesmo vale para shows e peças teatrais que aconteceriam no teatro do clube. A medida vale até o fim do mês.

Entre as modalidades esportivas do clube, apenas duas, segundo ele, que são consideradas de contato físico mais próximo, serão interrompidas temporariamente: o judô e o karatê. “Os demais esportes seguem em treinamento normal”, disse o presidente.

Os eventos internos cancelados são “Música na Lanchonete”, que acontece, sempre, aos domingos; “Happy Hour com a banda Hocus Pocus”, previsto para o dia 20; “Tarde Dançante”, que comemora os aniversários dos sócios do mês de março; “Programa Cabeça de Prata”, dia 25; “Baile de Gala”, com show de Daniel Boaventura, dia 27; “Movimento Down”, dia 28.

O clube está distribuindo um comunicado aos associados, para que aqueles que adquiriram mesas ou cadeiras avulsas para os eventos terem o valor reembolsado. Além disso, o clube está anunciando que os eventos serão remarcados tão logo seja possível.