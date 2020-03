Sesi e Senai interrompem aulas por causa do novo coronavírus

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 25/08/2019)

Depois de a PUC Minas suspender suas aulas até o fim do mês por causa do novo coronavírus, o Sesi e o Senai do estado também vão interromper suas atividades até 31 de março para frear a proliferação do vírus causador da COVID-19.





Segundo nota das entidades, a medida será reavaliada a partir de abril. As aulas estão interrompidas em todos os níveis no Senai e no Ensino Médio do Sesi. O mesmo vale para atividades dos clubes do Sesi espalhados pelo estado.









Na sexta-feira (13), a Fiemg já havia informado que avaliaria individualmente cada evento a ser realizado pelas entidades ligadas a ela. Há possibilidade de cancelamento de agendas que tenham expectativa de público maior que 50 pessoas.





As viagens internacionais de funcionários da Fiemg também estão suspensas, enquanto as nacionais serão avaliadas caso a caso. A federação também informou que realiza campanha com as indústrias mineiras para adoção de medidas de prevenção contra o novo coronavírus.





Portanto, por enquanto,