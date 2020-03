Adolescentes se rebelam, fogem de centro socioeducativo e fazem agentes de refém em BH

Fato acontece no Centro Socioeducativo do Horto, Região Leste de BH (foto: Reprodução/Google Street View)



Uma rebelião foi iniciada na unidade socioeducativa do Bairro Horto, na Região Leste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (15). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, dois agentes são feitos de refém no local e vários adolescentes fugiram.





Procurada, a PM informou que o posicionamento deve ser dado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A reportagem fez contato com a pasta do governo estadual e aguarda a resposta.





Segundo os bombeiros, o subsecretário de Atendimento Socioeducativo, Bernardo Pinto Coelho Neves, está em deslocamento para o local do fato.