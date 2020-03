UFMG decide manter aulas, mas suspende realização de eventos por conta do novo coronavírus

(foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) se posicionou na noite desta sexta-feira (13) sobre o expediente dos seus câmpus em meio à proliferação do novo coronavírus. Por ora, a UFMG manterá as aulas em todos os níveis – graduação, pós-graduação, extensão e Ensino Básico e Profissional.





Ainda assim, a universidade decidiuIsso vale para congressos, simpósios, cerimônias de formatura, posse e entrega de títulos, eventos comemorativos, científicos, artísticos, culturais e esportivos. O mesmo vale para reuniões colegiadas.



Esses encontros só poderão ser remarcados quando a normalidade for reestabelecida.





Além disso, a universidade só autorizará viagens nacionais e internacionais “mediante justificativa de necessidade imperiosa”.





Quanto a membros da comunidade acadêmica que acabam de retornar ao Brasil, a UFMG esclarece que eles deverão permanecer em quarentena por 14 dias e recomenda que permaneçam em casa.





A instituição educacional ressalta, ainda, atenção com gestantes, idosos e pessoas com doenças respiratórias crônicas, que são mais vulneráveis à COVID-19. Destaca, ainda, a necessidade da comunidade acadêmica higienizar as mãos com álcool em gel ou água e sabão.





As diretrizes foram tomadas pela reitoria da universidade e pelo Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus.





Os casos suspeitos nas dependências da UFMG devem ser comunicados por dois canais: pelo e-mail comitecoronavirus@ufmg.br e pelos telefones (31) 3409-4432/6457.