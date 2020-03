Novo coronavírus força estado a restringir visitação a presídios mineiros

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 25/04/2018)

O já conturbado sistema prisional mineiro, que tem a única prisão de segurança máxima da Grande BH interditada há meses, pode ter sua tensão aumentada nos próximos dias. Por conta do novo coronavírus, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) decidiu suspender as visitas íntimas nas unidades do estado, assim como restringir os encontros regulares a apenas uma pessoa por detento.





A Sejusp tambémEsse fatia da população é aà virose e concentra a maior parte das mortes pela doença até aqui.





As visitas de Organizações da Sociedade Civil, salvo as devidamente autorizadas previamente pela Sejusp, e entidades religiosas também estão proibidas por ora.





Haverá mudanças também no sistema socioeducativo, voltado aos menores de idade que cometeram atos infracionais. Cada educando poderá receber a visita de apenas uma pessoa e, assim como no caso do sistema prisional, esse parente ou amigo não pode ter mais que 60 anos.





Ainda no sistema socioeducativo, a Sejusp suspendeu as visitas das OSC's, salvo as autorizadas pela pasta, e de entidades religiosas.





Mesmo nos casos permitidos, os funcionários da prisão terão que avaliar as condições de saúde do visitante para permitir a visitação.





Todas as medidas, de acordo com a secretaria, foram tomadas em conjunto com outros órgãos do governo do estado, a Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Justiça e Defensoria Pública.

Medidas semelhantes causaram rebeliões em presídios na Itália, um dos epicentros da pandemia. Detentos de 27 prisões do país europeu colocaram fogo em colchões e protestaram contra as restrições do governo.