Coronavírus: Assembleia e Tribunal de Justiça de Minas Gerais adotam medidas para evitar proliferação

Audiências na Justiça só terão presença de público ''indispensável'' (foto: Divulgação/TJMG)

O novo coronavírus requer cuidados da população, já cancela eventos de toda ordem e também altera o expediente dos órgãos públicos. Nesta sexta-feira (13), o Tribunal de Justiça (TJ) e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) anunciaram medidas extraordinárias para conter a proliferação da doença.





Nos prédios da Justiça mineira, os funcionários que fazem parte docomo idosos e pessoas com doenças respiratórias crônicas, poderão trabalhar de casa.





Além disso, o TJ chama a atenção para os sintomas da doença: segundo a portaria publicada no Diário do Judiciário, qualquer pessoa que apresentar febre e/ou sinais de enfermidade respiratória (tosse e espirros, por exemplo) passam a ser classificados como caso suspeito. Nesse cenário, devem se ausentar do trabalho.





O mesmo vale para pessoas que viajaram para países onde a doença já é epidêmica.





Quanto às audiências, a Justiça alerta para que os magistrados convoquem apenas as pessoas indispensáveis para a agenda, como réus presos, com objetivo de evitar aglomeração de gente.





A Justiça mineira alerta também para a necessidade das equipes de limpeza higienizarem elevadores, banheiros, corrimãos, bebedouros, maçanetas, mesas e outros equipamentos.





Assembleia Legislativa

Galerias ficarão vazias nos próximos dias na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)





Assim como adotado pelo Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais anunciou que vai evitar a aglomeração de pessoas em sua sede, localizada no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





A ALMG também informou que vai cancelar audiências no interior do estado, mas vai manter as sessões em plenário e das comissões relacionadas ao Legislativo. As reuniões, no entanto, serão restritas aos deputados e funcionários da Casa, além da imprensa.





Segundo o presidente da Assembleia, deputado estadual Agostinho Patrus (PV), 6 mil pessoas passam pelo prédio do Santo Agostinho por dia. Tal fluxo pode contribuir para o espalhamento do novo coronavírus.





Também serão instalados na Casa compartimentos com álcool em gel para higienização das mãos dos funcionários, deputados, assessores e jornalistas. A alternativa é apontada, ao lado do lavar das mãos, como a principal arma contra a doença.





A equipe de limpeza da Assembleia também será reforçada para manter a higienização das áreas de uso comum, como banheiros, elevadores, bebedouros e corrimãos.