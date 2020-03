Comissão da Câmara suspende cafezinho para prevenir coronavírus

A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados suspendeu a cortesia de cafezinho como medida para evitar a disseminação do novo coronavírus. A sede do colegiado é frequentada por parlamentares, servidores e visitantes do Congresso durante todo o dia por servir rótulos de diversas regiões do País.



A portaria com a restrição foi editada pela comissão nesta quinta-feira, 12, e posta impressa nas portas do colegiado. Além do café expresso, o serviço de cortesia do suco de soja também foi suspenso. A permanência na antessala da comissão será autorizada apenas para quem tem reunião no local.



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-AP), assinou um ato na quarta-feira, 11, restringindo a circulação de visitantes na Casa, proibindo a realização de sessões solenes e determinando quarentena para parlamentares e servidores que viajarem para países com transmissão do coronavírus.