Veja o que as faculdades de BH estão fazendo para evitar a propagação do coronavírus

Universidades reúnem grande número de alunos e são um dos lugares com maior risco de propagação do vírus (foto: Marcos Figueiredo/PUC Minas)

Em meio ao caos epidemiológico no mundo e o aumento de número de casos de Covid-19 no Brasil, faculdades mineiras começam a criar planos de contingência para prevenir a propagação do vírus nas unidades estudantis. Em Belo Horizonte, ao menos quatro universidades já decretaram programas de monitoramento. Por enquanto,não há previsão de cancelamento de aulas.









A primeira reunião do comitê foi realizada nesta sexta-feira e entre as medidas adotadas pela universidade estão a suspensão de todos os eventos realizados em auditórios da instituição agendados, pelo menos, para até o dia 31 de março. Além disso, a PUC interrompeu a entrega e recepção do controle físico de estacionamento, nas guaritas de segurança em todos os campi e unidades.





No encontro, também ficou decidido que o comitê deve avaliar diariamente o desenrolar da situação interna e externa à universidade. “A Universidade deve zelar pelo trabalho contínuo de esclarecimento sobre a prevenção da doença, risco de contágio e garantia de acesso a materiais e produtos de higiene pessoal”, destaca em nota.





Já colocando em prática as medidas, a PUC cancelou o evento Sábado Letivo, para a recepção dos calouros, que seria realizado neste sábado em todas as unidades da universidade. A palestra era organizada pela pastoral universitária e abordaria o tema “Novo Humanismo”.





UFMG Em nota enviada ao Estado de Minas, a Universidade Federal de Minas Gerais informou que está seguindo orientações do Ministério da Saúde e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), para lidar com a situação.





A instituição informou que está frequentemente orientando seus alunos quanto a cuidados individuais e coletivos, para evitar a propagação do vírus em todos os campus. A UFMG também criou uma seção em seu site com informações sobre o novo vírus.





Apesar das medidas de prevenção, a universidade não informou a criação de nenhum plano real de contingência em caso de confirmação do caso na unidade.





DOM HELDER CÂMARA A Escola de Direito Dom Hélder Câmara manteve as aulas regulares, mas suspendeu todas as atividades extraclasse, previstas para o mês de março e promovidas pelo Centro de Simulação e Intercâmbio (CSI), Direito Integral (DI), Núcleo de Ensino Personalizado (NEP), Movimento ECOS e demais núcleos ou departamentos da Dom Helder e da EMGE.





Além disso, a instituição ponderou que suspendeu todas as viagens não essenciais dentro do país ou no exterior de docentes, discentes e técnicos-administrativos “até que o panorama se mostre mais seguro.”





Por fim, a faculdade informou que está disponibilizando álcool em gel em todas as salas de aulas, espaços coletivos e elevadores. Ar condicionados foram desligados e janelas das salas de aula foram abertas.





“Flexibilizamos o acompanhamento personalizado de todos/as estudantes, professores e integrantes do corpo técnico-administrativo que apresentarem suspeitas do COVID-19 ou que tenham entrado em contato com pessoas sintomáticas”, finalizou.





UNA O Centro Universitário Una informou que as atividades acadêmicas presenciais serão mantidas e que está seguindo protocolos de prevenção de transmissão da doença nas unidades, orientando alunos e colaboradores sobre os cuidados com a higiene e contato pessoal.





Além disso, colaboradores e docentes com mais de 60 anos e outros integrantes de grupos de vulnerabilidade estão sendo direcionados para trabalhar no regime de home office.





A instituição também determinou restrições de viagens corporativas, cancelamento da participação em eventos para grandes públicos e interrupção nas atividades da Escola Aberta à Terceira Idade.







UniBH A UniBH informou estar atenta às ações do Governo Brasileiro e que até agora está seguindo normalmente suas aulas e atividades educacionais. “O UniBH também mantém seu plano de contingência com informações em relação aos cuidados e ações preventivas para evitar o contágio e/ou a disseminação do vírus, além de preparar iniciativas semelhantes para orientar alunos e visitantes, por meio das redes sociais e comunicação interna’, informou por nota.

IFMG O Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais determinou, nesta sexta-feira, a suspensão de reuniões e eventos, priorizando encontros de caráter urgente e com número restrito de participantes.

O conselho também orientou a sociedade acadêmica a evitar viagens intermunicipais e internacionais. Segundo o instituto, as medidas são por prazo indeterminado, até que sejam repassadas outras orientações. Até o momento, não há definição sobre o cancelamento de atividades acadêmicas.

O IFMG informou que as medidas anunciadas atingem cerca de 17 mil alunos e mais de 2 mil funcionários. “Em caso de mudança nas orientações das autoridades competentes, a Una está preparada para dar continuidade às aulas por meio de recursos digitais e uso intensivo de tecnologia, sem prejuízo ao cronograma educacional dos estudantes”, informou.



