Polícia realiza nova perícia na Backer e obtém ''grande avanço'' nas investigações

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Polícia Civil informou que obteve uma “grande avanço” nas investigações acerca do caso Backer nesta sexta-feira (13), quando agentes da instituição se deslocaram à fábrica da empresa para dar sequência à segunda fase da perícia nos tanques da cervejaria.





O objetivo da polícia é verificar se há vazamento em um dosEssa falha pode ter ocasionado a contaminação porde mais de 50 lotes de 12 rótulos da cervejaria.





A instituição, contudo, não deu maiores detalhes sobre o que chama de “grande avanço” nas investigações. A justificativa da polícia para manter as informações em sigilo é para “não atrapalhar” os trabalhos.





Participaram dos trabalhos no local os peritos do Instituto de Criminalística, com a cooperação técnica do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia.





Ainda nesta sexta, a polícia ouviu duas vítimas da contaminação na 4ª Delegacia do Barreiro, localizada no Bairro Estoril (Oeste de BH). No total, cerca de 60 pessoas, entre parentes dos intoxicados e funcionários da Backer.





Até a publicação desta nota, a polícia contabilizava 42 vítimas da intoxicação exógena, sendo que nove delas morreram.