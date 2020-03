Em uma semana, Minas registra, em média, mais de 780 casos de dengue por dia

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma nova semana e mais números alarmantes na relação de Minas Gerais com a dengue. Em novo boletim divulgado nesta terça-feira (10), a Secretaria de Estado de Saúde informou que as cidades mineiras concentram 25.877 casos prováveis da doença, isto é, a junção dos já confirmados aos suspeitos.

Contudo, vale sempre ressaltar que nem todas essas suspeições ou confirmações aconteceram num espaço de sete dias, mas sim as notificações feitas ao governo do estado.

O número de mortes sob investigação das autoridades também cresceu: de 10 na semana passada para 15 nesta. Apenas uma vida certamente foi perdida pela doença em 2020. Trata-se de um morador de Medina, na Região do Vale do Jequitinhonha.

Além de registrar a única morte do estado, o Vale do Jequitinhonha é a cidade com mais cidades em incidência muito alta da doença, ou seja, com mais de 500 casos prováveis por 100 mil habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas.

Zika e febre chikungunya

Se a dengue teve um aumento substancial, outra doença causada pelo mosquito Aedes aegypti avança na mesma toada. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, são 480 casos prováveis de febre chikungunya em Minas Gerais neste ano.

O boletim desta terça apresenta 77 diagnósticos suspeitos e confirmados a mais que o do dia 3 de março. Não há mortes pela doença.

Quanto ao zika vírus, os casos prováveis aumentaram de 130 para 168.