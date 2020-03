Estado fará exames para agilizar diagnóstico de coronavírus

(foto: Juarez Rodrigues/EM/DA.Press)

O Governo de Minas anunciou, na tarde desta segunda-feira, que fará exames para agilizar diagnóstico de coronavírus. A partir da próxima semana, a Fundação Ezaquiel Dias (Funed) vai passar a fazer os exames para diagnóstico. Isso porque, até o momento, eles eram feitos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





“Estamos terminando de estruturar a Funed para fazermos o exame em Minas Gerais. Os kits para exames já chegaram e vamos fazer o treinamento com a equipe está semana. Então, semana que vem já teremos exames realizados em Minas Gerais. A Fio Cruz pede de 48 a 72 horas. A ideia é que a gente atinja, no máximo, 72 horas”, explicou o secretário de saúde estadual, Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva.





Além do mais, o secretário afirma que a chegada do inverno preocupa as autoridades. “O Governo vem se preparando desde a notificação lá na China na passagem de ano. O que nós fizemos foi um plano de contingência. Depois, entramos com o plano de educação da equipe técnica do estado inteiro. E, agora, buscamos reestruturar a rede com equipe de proteção individual. Estamos preparando o estado”, acrescentou.