Caminhão e carro com funcionários de mineradora batem na BR-040

Veículos bateram de frente no início desta manhã

Pelo menos três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão e um carro no início da manhã desta quarta-feira na BR-040, em Congonhas, Região Central de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são funcionárias da mineradora Vale.

A colisão frontal ocorreu no km 589. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da batida. Os feridos foram socorridos por uma equipe da Via 040, concessionária que administra a rodovia.