Filho do ex-jogador Negrini, do Atlético, morre em acidente de carro em BH

Atlético divulgou mensagem em seu Twitter solidarizando-se com o ex-jogador (foto: Atlético/divulgação )

Morreu no início da madrugada desta terça-feira Henrique Magalhães Negrini, filho de. Odese envolveu em umde carro na região dae não resistiu aos ferimentos.

Henrique estava com mais dois amigos voltando de uma festa de carnaval quando bateu em uma árvore ao passar pela Avenida Coronel José Dias Bicalho, sentido da Avenida Antônio Carlos, na Pampulha. Os outros dois jovens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Nas redes sociais, o Atlético se solidarizou com a perda do ex-atacante. “O Clube Atlético Mineiro se solidariza ao ex-atleta Negrini, pela trágica perda de seu filho Henrique. Que Deus possa confortar os corações da família”, publicou o clube.

Negrini jogou no Atlético entre 1992 e 1994 e fez história no clube. O ex-meia marcou os dois gols no primeiro jogo da final da Copa Conmebol de 92, contra o Olimpia, no Mineirão. O Galo conquistou o título continental naquela temporada. Ele fez 67 jogos e 11 gols pelo alvinegro.