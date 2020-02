Um homem morreu quando a carreta que conduzia tombou na BR-381, na altura de Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas. Devido ao acidente, ocorrido na manhã desta terça-feira (25), o tráfego ficou retido a partir do KM 720 da rodovia, segundo a Concessionária Arteris Fernão Dias.Um helicóptero do Corpo de Bombeiros, Arcanjo 5, foi acionado para auxiliar no socorro. A vítima chegou a receber manobras de ressucitação, mas acabou morrendo no local.