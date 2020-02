Clima ameno favorece folião, mas há possibilidade de chuvas em BH

Foliões amanhecem com clima mais ameno em BH, mas no fim da tarde deve chover (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Um dia nublado de temperaturas mais amenas, variando de 17ºC a 24ºC, recebe o folião neste domingo (23) de carnaval na capital mineira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que a manhã seja de céu encoberto a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas na capital mineira. A tarde o tempo fica de encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas com a noite ficando nublada, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A Defesa Civil de BH estima chuva de 20 a 30 milímetros.Na segunda-feira (24), a previsão é de um dia encoberto, com muitas nuvens e temperaturas semelhantes em Belo Horizonte, variando entre 19ºC e 23ºC, sem expectativas de chuvas significativas, de acordo com o Inmet. Para terça (25) e quarta-feira (26) há previsão de chuvas.A chuva do fim da tarde de ontem (22) refrescou o carnaval e se concentrou nas regiões Noroeste de BH, onde de acordo com a Defesa Civil municipal caíram 24 milímetros (mm), Leste (23 mm), Pampulha (20,8 mm), Nordeste (18,8 mm), Oeste (11 mm), Centro-Sul (10,4 mm), Venda Nova (8,8 mm), Norte (6,4 mm) e Barreiro (1,6 mm).As regiões Oeste e Centro-Sul são as que mais acumularam chuvas neste mês de fevereiro. A média pluviométrica do período é de 181,4 mm e foi superada em todas as regiões, sendo que a Oeste já concentra 354,2 mm (195% em comparação com a média de toda a cidade), Centro Sul 306,6 mm (169%), Barreiro 303,4 mm (167%), Noroeste 300,6 mm (166%), Pampulha 265,2 mm (146%), Venda Nova 235,4 mm (130%), Leste 227,6 mm (125%), Nordeste 226,2 mm (125%) e Norte 175,4 mm (97%).