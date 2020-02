Traficante que estava foragido há dois anos é preso em Uberlândia

O delegado Marcus Vinícius Lobo (D) disse que o criminoso também será investigado por lavagem de dinheiro, além de tráfico de drogas (foto: POLÍCIA CIVIL/DIVULGAÇÃO)

A Polícia Civil prendeu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um homem considerado um dos maiores traficantes de cocaína de Minas Gerais, que esteve foragido por dois anos. Segundo o delegado Marcus Vinícius Lobo, que não revelou o nome do criminoso, ele também é suspeito de lavagem de dinheiro. No momento da prisão, policiais encontraram um automóvel de luxo, um jet-ski e documentos suspeitos. “Por termos encontrado esses bens em nomes de terceiros e constatar que ele fazia uso de todos eles, ele deverá ser autuado também por lavagem de dinheiro”, explicou o delegado.





De acordo com a Polícia Civil, o criminoso liderava uma organização criminosa que agia em Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, na Grande BH. Além do mandado de recaptura, ele tem inúmeras passagens pela polícia por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio. “Anteriormente, ele chegou até a ser preso com 150 quilos de pasta-base de cocaína”, destacou o delegado.





O traficante havia sido preso em 14 de dezembro do ano passado pelo crime de uso de documento falso. No entanto, seis dias após ser encarcerado, o homem fugiu junto com outros detentos e, desde então, era procurado pela polícia.