Entidade faz campanha para proteção contra doenças sexualmente transmissíveis no carnaval

José Candido Souza Filho, presidente do Movimento LGBT dos Gerais (foto: MMG/Divulgação) saúde não combinam. Com essa máxima, foi iniciada em Montes Claros, no Norte de Minas, uma campanha para que as pessoas possam curtir o carnaval sem se colocarem em risco frente a infecções sexualmente tramissíveis (ISTs/HIV/Aids). A campanha é realizada pelo Movimento LGBT dos Gerais – MGG, de Montes Claros. Diversão e falta de cuidado com anão combinam. Com essa máxima, foi iniciada em, no Norte de Minas, umapara que as pessoas possam curtir osem se colocarem em risco frente a(ISTs/HIV/Aids). A campanha é realizada pelo, de Montes Claros.





Candinho destaca que uma razões que levaram o MMG a reforçar a campanha preventiva no carnaval é que, no início deste ano, foi verificado em Montes Claros um aumento significativo das ISTs, sobretudo, da sífilis. “Às vezes, as pessoas caem na diversão e se descuidam, esquecendo da proteção. Queremos que todo mundo possa aproveitar o carnaval, mas de forma segura”, afirma o presidente do Movimento LGBT dos Gerais.





Nesta sexta-feira à noite, a entidade promoverá uma “blitz educativa”, com a distribuição gratuita de preservativos e material informativo na Avenida Dulce Sarmento, no Bairro São João, e outros pontos da cidade. No sábado, a partir das 14h, a campanha será realizada na rodoviária de Montes Claros, tendo como alvo pessoas que vão curtir a folia em outras cidades.

Conforme José Candido Filho, durante o carnaval o MGG fará distribuição gratuita de preservativos e de material informativo junto aos foliões em todos os locais de concentração de blocos da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o carnaval de Montes Claros contará com a participação de 15 agremiações, que vão se apresentar em diferentes pontos do município.



O dirigente do MMG lembra ainda que na campanha preventiva a entidade conta com o apoio do Centro de Referência em Doenças Infecciosas (CRDI), de Montes Claros.