Carnaval de BH terá central de monitoramento de crimes 24 horas

Central de monitoramento vai ajudar a prevenir crimes (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)







Com a expectativa de receber 6 milhões de foliões em Belo Horizonte durante o carnaval, o governo do estado traçou plano de segurança pública, integrando Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outros órgãos. Toda a operação será controlada no Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), localizado na Cidade Administrativa. As informações foram repassadas durante entrevista coletiva nesta quarta (12).













Coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)

Outra novidade são as duas carretas móveis do CICC. Elas serão posicionadas em locais de maior aglomeração de foliões na capital mineira.





A Polícia Militar terá 9 mil agentes atuando em BH. Vão para as ruas policiais do setor administrativo e também de tropas do interior. Serão investidos R$ 14 milhões em todo o estado para as ações da PM.





O Corpo de Bombeiros criou um batalhão específico para atender a demanda dos 450 blocos na capital. Foram empenhados para a folia 4,2 mil bombeiros. O reforço, porém, não altera outras ações da corporação, como o resgate das 11 vítimas da tragédia da Vale em Brumadinho.