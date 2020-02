Carnaval em Minas terá rede contra exploração de crianças e adolescentes

Com a festa destinada a públicos diversificados, incluindo a garotada, está prevista uma rede de proteção à criança e ao jovem durante o carnaval em cidades mineiras. A ação tenta combater o desaparecimento de crianças e adolescentes, os abusos sexuais ou o trabalho infantil. Amanhã, ocorrerá videoconferência voltada para gestores municipais da assistência social e representes dos Conselhos Tutelares dos municípios, sob coordenação da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social (Sedese). E também lançamento de cartilha para orientação.

Estão participando da rede BH, Região Metropolitana e Diamantina, Ouro Preto, Pirapora e outras cidades cuja folia tem intensa movimentação. A proposta da Sedese é alinhar. “O carnaval é uma festa, um momento de se divertir com a família, com as crianças e com a comunidade. Mas trata-se de uma festa com grande fluxo de pessoas não só em Belo Horizonte, mas em Minas como um todo e, assim, há maior risco de crimes e violações de direitos. Achamos importante orientar municípios para que todos estejam protegidos”, disse a coordenadora da Política para Criança e Adolescente da Sedese, Eliane Quaresma.