Mulher mata ex-marido da amiga no Bairro Santa Tereza

Crime ocorreu em um beco da Rua Grafito, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de BH. Quando PM chegou, havia uma aglomeração em torno da vítima (foto: Google Maps/Reprodução)

Umafoi presa em, depois de matar a facadas o. As duas haviam sido agredidas por eleDe acordo com a, o homem estava descumpridoimposta pela, que conta com mecanismos para impedir a. Eleda ex-companheira, que contava com a proteção., neste sábado (15), em um beco, na Rua Grafito, no, Região Leste de Belo Horizonte.A autora, que confessou o crime, relatou aose ela estavam em casa, quando Clemilson Márcio Pereira, de 46 anos, chegou discutindoe agrediu a. Ae também recebeuSegundo o, o homem “ficoue iniciou uma quebradeira na casa” da autora do crime, que pegou uma faca e foi em direção a Clemilson. Ele correu pelo beco, ela o alcançou e deu duas facadas na barriga.Quando os policiais chegaram, o homem estava estirado no chão, ainda com sinais vitais, mas, ao ser levado para o Hospital Odilon Behrens, não resistiu.Moradores indicaram à PM o local de fuga da autora, encontrada em um prédio no Bairro Floresta, vizinho ao Santa Tereza. Ela mesma indicou onde estava a faca usada no crime, dentro de um tanque, debaixo de várias roupas.A mulher foi encaminhada para a Central de Flagrantes I, também no Bairro Floresta, e está presa. Até a publicação desta notícia, a Polícia Civil não deu informações sobre o caso.