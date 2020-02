Adolescente de 14 anos mata o pai com mais de 20 facadas

Um homem de 48 anos foi assassinado na madrugada desta quarta-feira no Bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O filho dele, de 14 anos, foi apreendido após dizer à Polícia Militar (PM) que era responsável pelo crime. O homem levou 23 facadas e o adolescente afirmou que se defendeu do pai durante uma discussão.

De acordo com a corporação, militares do 40º Batalhão que estiveram no endereço encontraram o adolescente na rua, na companhia de uma vizinha. Ele alegou, segundo o boletim de ocorrência, que após um bate-boca com o pai, ele se armou de uma faca e o homem de outra, sendo que desferiu golpes contra ele “em legítima defesa” e correu para a rua.