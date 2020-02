Moradores fazem protesto e pedem justiça por morte de menina em Mariana

(foto: Reprodução/WhatsApp)

Moradores do distrito de Furquim, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, pediram justiça pela morte da garota Ingrid Borges, de 10 anos, que foi encontrada sem vida nas proximidades de uma linha férrea no sábado. Neste domingo (16), familiares e amigos da família da menina saíram às ruas para enterrar o corpo da criança e protestar contra o crime bárbaro.





Ingrid tinha sinais de violência no corpo e, segundo a Polícia Militar, há suspeita de violência sexual seguida de homicídio. Ninguém foi preso pelo crime.





“A Ingrid era a melhor amiga da minha filha e era conhecida por ser muito humilde e educada. Elas passavam o dia inteiro juntas. Terei que acompanhar muito a minha filha agora, porque ela está em estado de choque. Já marquei um psicólogo pra ela”, conta Renata, moradora de Furquim.





Segundo Renata, Ingrid deixou dois irmãos de 3 e 1 ano. A garota desapareceu na sexta-feira, quando saiu para comprar leite e nunca mais retornou.





“Ela iria se encontrar com minha filha no dia. Ficamos aguardando a ligação dela, mas estava demorando muito. Liguei para a mãe dela, que me disse que procuraria pela garota. Quando deu 15h mais ou menos, a gente não tinha notícia dela em canto algum. Então, acionamos a polícia”, explica Renata.





O caso é investigado pela Polícia Civil de Mariana, por meio do delegado Cristiano Castelucci.