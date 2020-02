Acidente entre carreta e ônibus deixa ao menos dois mortos na BR-365, no Noroeste de MG

(foto: JP Agora/Divulgação)

Um ônibus bateu violentamente na traseira de uma carreta na BR-365, entre o município de Pirapora e o entroncamento com a BR-040, no Noroeste de Minas Gerais, na manhã deste sábado. De acordo com as primeiras informações, duas pessoas morreram e vários passageiros ficaram feridos, sendo dois deles em estado grave. As vítimas foram levadas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de João Pinheiro, na mesma Região.De acordo com testemunhas, uma carreta que transportava gado estava parada na rodovia quando ocorreu a batida. Ainda conforme moradores do entorno, várias vítimas do ônibus ficaram presas às ferragens e tiveram que ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, saindo por uma janela na parte traseira do veículo.O ônibus seguia de Pernambuco para São Paulo, no sentido Pirapora/Entroncamento com a BR-040, e ainda não se sabe se o veículo estava regularizado ou fazia o transporte clandestino de passageiros. O choque aconteceu a quatro quilômetros do distrito de Luizlândia do Oeste, no município de João Pinheiro. Equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas ainda se encontram no local.