Funcionários de usina de Uberaba se ferem gravemente com ácido sulfúrico

Três funcionário de uma usina de sucroenergia situada na região rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, se feriram gravemente na região dos olhos enquanto realizavam uma manutenção em um tanque de ácido sulfúrico.De acordo com o Tenente Coronel Anderson Passos, que comanda o 8º Batalhão do Corpo Militar de Bombeiros sediado em Uberada, a chamada foi por volta das 9h40 deste sábado.Inicialmente essess funcionários foram socorridos na própria empresa e depois conduzidos para o Hospital Escola da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Outros quatro funcionários se feriram com menor gravidade e receberam os mesmos cuidados.O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe de emergências ambientais para a usina, além de uma equipe de coordenação, mas não foi observada contaminação. “O vazamento ficou restrito à bacia de contenção, que é uma espécie de piscina ao redor deste tipo de tanque e tem como função exatamente reter qualquer vazamento e com isso minimizar ou anular contaminação de solo e água”, explicou Anderson Passos.