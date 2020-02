Quarto avião fretado chega em Confins com 80 brasileiros deportados dos EUA

(foto: Polícia Federal/Divulgação)

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, recebeu na noite de ontem mais um avião fretado pelo governo dos Estados Unidos trazendo deportados.Este foi o quarto voo do gênero, e, de acordo com a BH Airport, trouxe 80 passageiros, sendo que 40 eram crianças e adolescentes. Ao desembarcar no Brasil, por volta das 22h40, foi servido um lanche ao grupo de deportados e a maioria deles deixou o aeroporto.O primeiro voo a trazer deportados dos Estados Unidos desembarcou em Confins em outubro do ano passado, trazendo 70 pessoas. Em janeiro, um segundo avião fretado pelo governo americano trazia mais dezenas de brasileiros. A terceira aeronave com deportados pousou no aeroporto com 130 brasileiros na sexta-feira passada (7).Trata-se da retomada de uma medida que não era aceita pelo Brasil desde 2006, quando o Itamaraty alterou a política de trato de brasileiros no exterior. Porém, o presidente Jair Bolsonaro tem facilitado a deportação de cidadãos brasileiros que vivem irregularmente nos Estados Unidos.