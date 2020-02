Novo padrão de placa veicular começa a circular em MG a partir da semana que vem

(foto: PCMG/Divulgação) novo padrão de placas de identificação veicular (PIV) será implantado pela Polícia Civil de Minas Gerais. A adoção do novo modelo será obrigatória no primeiro emplacamento, mas veículos com a placa antiga ainda podem circular.

Será exigido migrar para o novo padrão apenas quando houver transferência de unidade federativa ou município, mudança de categoria, perda, furto, roubo ou dano à placa antiga.

Uma das diferenças está na cor de fundo, que nas placas antigas variava de acordo com a categoria. Já a nova placa apresenta fundo branco com uma faixa azul na parte superior como padrão. O logotipo do Mercosul, a palavra Brasil e a bandeira do país também são novidades.

diferenciar a categoria do veículo é a cor da fonte: preta para particulares, vermelha para comerciais, azul para veículos oficiais, verde para aqueles em teste, dourado para diplomáticos e prateado para os de coleção. Além disso, haverá aumento de uma letra e diminuição de um número e a inserção de um QR Code que dará acesso às informações do veículo e vai assegurar o monitoramento de todo o processo. Os lacres de proteção não serão mais utilizados devido à nova tecnologia. Na nova PIV, o que vai

Como comprar

O proprietário do veículo precisa de uma autorização do Detran-MG e depois basta ir à estampadora credenciada de preferência. A placa será vendida mediante protocolo biométrico e foto do consumidor, para atribuir mais segurança ao processo.

Os valores cobrados pelas novas placas, em Minas Gerais, serão estabelecidos pelas empresas credenciadas. No entanto, haverá fiscalização do Detran na relação comercial entre a estampadora de PIV e o consumidor.

