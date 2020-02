Bebê morre em acidente de trânsito e três pessoas respondem por homicídio culposo

Delegada Angelita Viviane Soares Alves de Oliveira e Clayton Ricardo da Silva, responsáveis pela investigação (foto: Samuel Moreira/Divulgação/Polícia Civil)



Três pessoas devem responder por homicídio culposo em decorrência de um acidente de trânsito que matou um bebê de três meses em Perdigão, no Centro-Oeste de Minas. O crime ocorreu no último dia 3 e o inquérito policial foi concluído nessa terça-feira.









No trajeto para casa, o motorista de um carro Volkswagen Quantum esbarrou na traseira da motocicleta, que caiu. Segundo o homem, estava chovendo no momento do acidente e ele não teria visualizado o motociclista.





Com o acidente, a criança foi parar debaixo do veículo. Ela foi resgatada e levada para o Hospital de Pronto-Atendimento da cidade, mas morreu no hospital em consequência de traumatismo cranioencefálico. A mãe da criança ficou ferida e permanece hospitalizada.





De acordo com a Polícia Civil, o motociclista nem o condutor do automóvel eram habilitados. “O motorista do carro chegou a dizer pra nós que há dez anos ele dirigia naquele trajeto sem habilitação”, disse o delegado Clayton Ricardo da Silva, responsável pela investigação.





O motociclista, o motorista do carro e a mãe da criança serão indiciados por homicídio culposo. Os condutores ainda terão agravante por falta de habilitação. Os três podem ser condenados a até 6 anos de detenção. Os veículos foram apreendidos.





“A mãe vai ser responsabilizada em função de deixar de guardar o filho nessa situação”, explicou Clayton. A delegada Angelita Viviane Soares Alves de Oliveira ressaltou que faltou cuidado dos envolvidos. “Foi negligência e imprudência por parte de todos. Infelizmente uma vida se foi. Por isso, todos vão ser penalizados”, disse.