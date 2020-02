Homem é preso suspeito de assaltar garotas de programa da Av. Afonso Pena

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de ser o responsável por diversos assaltos contra garotas de programa que fazem ponto ao longo da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. A polícia chegou até ele por causa de denúncias anônimas.

De acordo com a, as denúncias davam conta que o assaltante tinha traços orientais e usava um crachá onde se lia “visitante”. Em um HB20 branco, ele fingia estar interessado em pagar um programa e furtava ou roubava as vítimas.