Goteira em velório municipal constrange família e gera reações em João Monlevade

(foto: Cíntia Araújo/DeFato Online )

Uma situação constrangedora tem gerado repercussão em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais. Em janeiro, enquanto uma família velava o corpo de um homem, goteiras no Velório Municipal caíram sobre o caixão . O problema provocou debates na cidade, sobretudo porque a reforma do telhado, avaliada em R$ 200 mil, mesmo tendo sido feita recentemente, mostrou-se ineficaz.

Na noite das goteiras, a própria família precisou carregar o caixão e mudá-lo de local para dar continuidade ao velório do ente. A situação ganhou as redes sociais, com internautas que se dividiram em manifestar solidariedade aos parentes e críticas veementes à Prefeitura de João Monlevade.





Por meio de sua Assessoria de Comunicação, a Prefeitura informou que chegou a colocar uma lona sobre o telhado, mas a intensidade das chuvas e do vento deslocaram o material, o que provocou as goteiras. Ainda conforme o Executivo, “a última reforma feita, legalmente, ainda é de responsabilidade da empresa que prestou o serviço, a qual já foi acionada e deverá proceder aos reparos, dentro do prazo legal”.





Chama a atenção, porém, que, desde o dia 29 de janeiro, o Velório Municipal foi transferido de local. O motivo alegado é uma reforma geral do espaço. E mesmo a Prefeitura já tendo desembolsado R$ 200 mil com o telhado, os cofres públicos terão que arcar novamente não apenas nas obras do prédio, mas também com o aluguel do espaço provisório , no bairro Santa Bárbara. Segundo a Assessoria de Comunicação do Executivo, a transferência é pelo período de 60 dias, mas não foram informados nem o valor do aluguel do novo espaço, nem a cota a ser custeada pelo município com relação às melhorias.





A situação do velório repercutiu na Câmara de Vereadores da cidade . O vereador Lelê do Fraga (PTB) citou a reforma recente do prédio público e disse ter encaminhado ofícios à prefeita Simone Carvalho (PSDB), mas sem retornos.





Guilherme Nasser (PSDB), do mesmo partido da prefeita, reforçou as críticas do colega. “Uma família, enquanto velava um parente, ter que lidar com uma goteira pingar no caixão. É uma vergonha. Dinheiro da reforma mal investido, mal fiscalizado. Dinheiro jogado fora”, criticou.





Líder do governo na Casa, Sinval Dias (PSDB) saiu em defesa da atual gestão. Ele pediu que os vereadores se empenhassem em fiscalizar as obras e argumentou que “o velório não foi construído pelo atual governo”. Segundo ele, as críticas da oposição não passam de “discurso político antecipando as eleições”.