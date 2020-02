Chuva dá trégua e foliões fazem esquenta em ensaios de blocos de carnaval

Ensaio do bloco Pisa na Fulô, na praça Pisa na Fulô, no Bairro Carlos Prates (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Na foto, a folia Lívia Campolina (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A chuva deu uma trégua neste domingo, o que motivou muita gente a despejar ono rosto e a sair em busca de umpara fechar o fim de semana. E não faltaram opções de ensaios de blocos pelas nove regionais da capital mineira.E tem para todos os gostos. Ocorreu no início da tarde o ensaio do bloco, na Praça Pisa na Fulô, no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Trata-se de grupo de percussionistas que decidiu mesclar duas paixões nacionais:. Assim nasceu o bloco, que montou sua bateria com zabumba, triângulo e agogô de coco. O ensaio começou ontem às 14h.O baile estava animado e reuniu pessoas de todas as idades. A publicitária Lígia Campolina, de 25 anos, tirou os acessórios e a purpurina no armário para curtir a tarde no bloquinho. "O meu carnaval começou em novembro. Eu amo o carnaval, toco em vários os blocos e gosto muito do Pisa na Fulô", contou ela que tocará xequerê. Ela conta que, tradicionalmente, o Pisa na Fulô fecha a semana de carnaval a se apresentar na terça-feira. "É para se acabar. Eu não costumo sair na quarta-feira então fecho meu carnaval nesse bloco. É uma vibe maravilhosa, muita gente legal", recomendou.O sol até apareceu no início da manhã, mas a chuva voltou a ameaçar durante a apresentação. Mas, isso não desanimou as dezenas de foliões. "Faça sol ou faça chuva, eu vou para o carnaval. Mas ainda estou me recuperando de uma sinusite. Isso porque meu carnaval começou há três meses", brincou.Os estudantes Ana Paula Santiago, de 20, e Felipe Ribeiro, de 23, levaram a cadela para passear e curtir o forró. "Começou hoje. Chegamos de Montes Claros (Norte de Minas) e esse é o primeiro ensaio que vou", contou Ana. "Para mim, carnaval começa quando as pessoas começam se reunir em praças públicas e ocupam os lugares da cidade. Não tem data marcada para começar. Infelizmente, só para acabar", disse.