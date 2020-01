Carnaval BH 2020: Enfeites que serão tendência nas ruas

Tiras de fitas metalizadas ou chicote estão entre os enfeites de carnaval mais procurados (foto: Luiza Rocha/Esp.EM)

Lojistas já estão em ritmo de folia em Belo Horizonte e o movimento em busca de enfeites para acompanhar os blocos de rua de BH cresceu nos últimos dias. Percorremos o comércio em busca de tendências e novidades de efeites para o carnaval 2020, que vão desde chicotes e gargantilhas às pochetes personalizadas. Lojistas já estão em ritmo dee o movimento em busca de enfeites para acompanhar os blocos de rua de BH cresceu nos últimos dias. Percorremos o comércio em busca de, que vão desde chicotes e gargantilhas às pochetes personalizadas.





Se você não aguenta esperar a folia chegar para curtir os blocos da capital, confira este guia do pré-carnaval de rua de Belo Horizonte para ficar por dentro dos ensaios e desfiles antes dos dias oficiais de festa na cidade.



Novidades de adereços para o carnaval

O chicote, uma fita metalizada colorida, é uma das maiores tendências para o carnaval de rua, segundo lojistas e vendedores. Com múltiplas cores, ele pode ser usado como ombreira ou até mesmo em brincos. O primeiro custa cerca de R$ 40, enquanto o segundo pode ser encontrado a partir de R$ 20. Para quem pretende economizar, o acessório também é fácil de ser feito em em casa.









ear cuffs, que ficaram conhecidos nas orelhas de famosas durante premiações, também conquistaram seu lugar no carnaval belo-horizontino. Feito de plumas coloridas, o acessório é perfeito para quem quiser se enfeitar da cabeça aos pés. E pode ser encontrado a partir de R$ 10. Os 'ear cuffs' podem ser feitos de plumas coloridas (foto: Luiza Rocha/Esp.EM)



Os, que ficaram conhecidos nas orelhas de famosas durante premiações, também conquistaram seu lugar nobelo-horizontino. Feito decoloridas, o acessório é perfeito para quem quiser se enfeitar da cabeça aos pés. E pode ser encontrado a partir de R$ 10.

O que não saiu de moda no carnaval

tutu continua entre os acessórios preferidos dos foliões de BH. As saias inspiradas nas bailarinas foram um sucesso no ano passado e lojistas afirmam que ainda neste ano há muita procura pela peça. Os preços variam muito, mas o tuto pode ser encontrado a partir de R$ 27,60 a lisa e R$ 35 a estampada. O tutu se mantém na lista de itens de grande venda no comércio durante o carnaval (foto: Luiza Rocha/Esp.EM) continua entre os acessórios preferidos dos foliões de BH. As saias inspiradas nas bailarinas foram um sucesso no ano passado e lojistas afirmam que ainda neste ano há muita procura pela peça. Os preços variam muito, mas o tuto pode ser encontrado a partir de R$ 27,60 a lisa e R$ 35 a estampada.



Os arquinhos feitos com EVA, enfeitados com mensagens engraçadas ou políticas, também foram renovados para o carnaval de 2020. Podendo ser encontrados em várias lojas da cidade, os preços variam de R$ 29,90 a R$ 57,50. Arquinhos prontos ou com opções para customizar em casa têm grande procura para o carnaval (foto: Luiza Rocha/Esp.EM) Osfeitos com EVA, enfeitados com mensagens engraçadas ou políticas, também foram renovados para o carnaval de 2020. Podendo ser encontrados em várias lojas da cidade, os preços variam de R$ 29,90 a R$ 57,50.



O néon toma conta do carnaval novamente. Seja nas maquiagens, seja nos acessórios, as cores vibrantes com certeza serão parte da folia. Os colares e pulseiras feitos de contas néon já estão incorporados no dia a dia de muitos jovens, que poderão levar esses acessórios para pular carnaval. Pulseiras e colares coloridos têm grande procura nas lojas e podem ser fáceis e baratos de fazer em casa (foto: Luiza Rocha/Esp.EM)



Se você pretende customizar e fazer seus acessórios em casa, as lojas na Galeria do Ouvidor podem te ajudar. Com muitas opções de cores e formatos, a maioria das lojas vende as peças no quilo. Se você quiser comprar os acessórios prontos, os preços vão de R$ 10 a R$ 20.

toma conta do carnaval novamente. Seja nas, seja nos acessórios, as cores vibrantes com certeza serão parte da folia. Osfeitos de contas néon já estão incorporados no dia a dia de muitos jovens, que poderão levar esses acessórios para pular carnaval.

O néon promete também ser uma aposta nas maquiagens e esmaltes. As tintas para o rosto são encontradas a partir de R$ 5 e os esmaltes, R$ 5,89.



O que está de volta

1990 não voltaram somente para a moda, mas para o carnaval também. Acessórios típicos da década estarão mais uma vez presentes na folia. É o caso das pochetes, que já foram incorporadas ao carnaval. Elas estão de volta em néon, com paetê e holográficas. A novidade são as pochetes com mensagens como “Oi, sumido”, “Olar, @”, “Ranço”, entre outras. O acessório pode ser encontrado por valores que vão de R$ 36,80 a R$ 60. Direto dos anos 1990, as pochetes retornaram em versões muito coloridas e nas versões customizadas com mensagens (foto: Luiza Rocha/Esp.EM) Os anosnão voltaram somente para a moda, mas para o carnaval também. Acessórios típicos da década estarão mais uma vez presentes na folia. É o caso das, que já foram incorporadas ao carnaval. Elas estão de volta em néon, com. A novidade são as pochetes com mensagens como “Oi, sumido”, “Olar, @”, “Ranço”, entre outras. O acessório pode ser encontrado por valores que vão de R$ 36,80 a R$ 60.





lentes coloridas também serão muito vistos em 2020. Eles podem ser encontrados por a partir de R$ 39,90. Óculos coloridos são acessórios fáceis de encontrar e ajudam a compôr a fantasia (foto: Luiza Rocha/Esp.EM)



“Quem não tem colírio usa óculos escuros”, já dizia Raul Seixas. Como o carnaval é no auge do verão brasileiro, o acessório tem sido companheiro indispensável no carnaval de rua. Os modelos comtambém serão muito vistos em 2020. Eles podem ser encontrados por a partir de R$ 39,90.

Os bucket hat ou chapéu de pescador estão de volta. Com valores que vão desde R$ 49,90 a R$ 89,90, eles podem ser encontrados com variadas cores e estampas. Outro item que também está dando as caras em 2020 são as viseiras, que custam a partir de R$ 15.